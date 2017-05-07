«Мне тут старую фотку прислали отсканированную. Я её даже и не видела никогда. Крутяк. Спасибо! Первое лето на реалити (реалити-шоу «Дом-2», — прим.ред.)», — подписала снимок Алена Водонаева.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Май 6 2017 в 10:58 PDT

Телеведущая также указала, что до появления ее в проекте «Дом-2» четыре года проработала в криминальных новостях и имеет диплом филолога.

Алена Водонаева славится скверным характером и прямолинейностью: некоторое время назад знаменитость рассказала о своей нетерпимости к полным людям, а в прямом эфире поведала о своем сексуальном опыте с женщинами.

Фото: instagram.com