Он — женат на одной из самых красивых актрис мира. Она — разорвала помолвку с Шоном Пенном в июне 2015 года. Сегодня издание DailyMail опубликовало горячие фотографии, на которых Хавьер Бардем и Шарлиз Терон запечатлены вместе. Именно они могли стать причиной ссоры актрисы и ее жениха.

Пара актеров сыграла страстных любовников в фильме «Последнее лицо» (The Last Face). Как отнеслась Пенелопа к участию супруга в подобной сцене, неизвестно, а вот Шон лично приложил руку к созданию фильма, каждый кадр был его идеей. Несмотря на эту потрясающую сцену, результат работы актеров и режиссера получил негативные отзывы на фестивале в Каннах в прошлом году, где состоялась его премьера.

Поговаривают, что недовольной осталась и Шарлиз. Шон отказывался вырезать весьма откровенные сцены, что вызвало ярость невесты, она разорвала с ним отношения. В погоне за коммерческим успехом Пенн перегнул палку и так и не был прощен.

Впрочем, фильм так и не оправдал ожиданий мужчины. Издание приводит слова критика Мелиссы Сильверстейн, которые она оставила в своем Twitter: «Шон Пенн должен перестать режиссировать. Я ненавижу каждую секунду этого фильма».

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk