Минувшей ночью на официальном канале певицы Шакиры в YouTube появился официальный видеоклип на композицию «Me Enamore». Главной особенностью ролика является то, что вместе с Шакирой в клипе снялся ее гражданский супруг – испанский футболист Жерар Пике. На данным момент клип просмотрели более семи миллионов раз.

Клип получился очень личным, снят в формате домашнего видео. Как отметила певица в Instagram, Жерар снимал клип, прикрепив камеру на голову. Влюбленные вместе уже больше семи лет, но до сих между ними пылает огонь страсти. Именно это мы можем увидеть в горячем видео колумбийки.

Напомним, что об отношениях Шакиры и Жерара Пике стало известно еще в 2010 году: знаменитости познакомились на съемках клипа певицы на песню «Waka Waka». В январе 2013 года певица родила Жерару сына, которого назвали Миланом, а двумя годами позже – еще одного мальчика, Сашу.

Фото: кадры из видео, instagram.com