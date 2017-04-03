Смотреть на детей колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике — одно удовольствие! Эти малыши не только растут такими же красивыми как их знаменитые мама и папа, но и весьма потешно играют в футбол, теннис и баскетбол.

Сегодня Шакира показала, как резвится 2-летний Саша:

Публикация от Shakira (@shakira)Апр 3 2017 в 8:58 PDT

Ранее в своем Instagram Жерар показывал другое трогательное видео, на котором Милан, находясь примерно в том же возрасте, забивает гол и радуется победе:

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)Авг 13 2015 в 6:24 PDT

Напомним, что Шакира и Жерар впервые встретились весной 2010 года. Знаменитый футболист снимался в клипе «Waka Waka (This Time for Africa)» — тогда эта композиция была официальной песней Чемпионата мира по футболу. 29 марта 2011 года пара официально сообщила о своих отношениях, а 22 января 2013 года появился на свет их первенец, Милан Пике Мебарак. 29 января 2015 года Шакира во второй раз стала мамой: у пары родился Саша. Фанаты с нетерпением ждут сообщения о третьей беременности звезды.

Фото: instagram.com