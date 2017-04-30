Свою карьеру Бритни Спирс начала в далеком 1989 году в шоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney Channel. Именно тогда зрители впервые увидели маленькую блондинку вместе с другими будущими знаменитостями — Кристиной Агилераой, Джастином Тимберлейком и актёром Райаном Гослингом. Однако Дисней так и не удостоил одну из своих самых ярких звезд наградой.

На вчерашней премии 2017 Radio Disney Music Awards в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе организаторы решили исправить этот недостаток. Спустя 23 года ей вручили премию как «выдающемуся артисту, чье творчество выходит за рамки популярной культуры и чья музыка любима многими поколениями Радио Дисней».

Награждать Бритни вышла сестра певицы, Джейми Линн Спирс. Она вручила ей статуэтку с изображением Микки Мауса и поздравила. Многие фанаты удивились сходству сестер: высокие стройные блондинки все больше походят друг на друга.

Джейми Линн мало появлялась на публике в последние месяцы после аварии на квадроциклах с участием ее дочери, Мэдди. Но сейчас девочка полностью восстановилась, а все претензии полиции остались позади. На церемонии присутствовали также и сыновья Бритни, Джейден Джеймс и Шон Престон. Они чувствовали себя в своей тарелке: с радостью фотографировались с мамой, тетей и гостями мероприятия.

Фото: instagram.com, globallookpress.com