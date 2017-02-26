Выходные выдались длинными. О том, как звезды поздравили мужчин с 23 февраля, мы уже рассказывали. Не забыли знаменитости и про масленицу. Однако Сергей Лазарев предложил отменить этот праздник. «Надо запретить Масленицу... так как это оскорбляет чувства худеющих...» — написал он.
Никита Пресняков предложил своей мачехе, Наталье Подольской, попробовать очки виртуальной реальности. Наталья испугалась, а Никата посмеялся:
Стас Пьеха написал историю знакомства со своим отцом. «Сказали мне однажды, что у меня Батя есть и живет он в Вильнюсе. Году в 94-м. И решено было отправить меня к нему погостить. Погода стояла теплая, солнечная, и я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу. Смотрю- профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках... Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее, вышел на перрон- пообщались... Я и говорю: - Сигарета есть, не курил с самого Питера - Пойдем сынок, в парке покурим. Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать... Так мы и познакомились. С тех пор прошло 23 года».
Появились в блогах и архивные снимки: Полина Гагарина показала детское фото мужа и поздравила его с днем рождения. Своё детство показала и Мария Кожевникова. А Денис Клявер выложил фото из армии.
Татьяна Навка показала, как дочь Надя катается на льду и узнала у нее, кем она хочет стать:
На коньках катался и маленький Саша Плющенко:
Катя Гордон подтвердила, что у нее с отцом новорожденного ребенка все хорошо. «Боже, сколько же ещё бреда напишут. Если судиться со всеми времени не хватит. Повторяю мы с отцом ребенка счастливы, что у нас родился сын. Никто никого не бросал, единственное, что случилось - 3 дня реанимации и борьба за мою жизнь. Все остальное желание позлословить», — написала Катя.
Дима Билан перекусил в обычном деревенском кафе. «Вот повезло хозяевам кафе! Классно!» — удивлялись подписчики. Тимати показал нежные фотографии с дочкой. Певец с малышкой прокатились верхом. Ксения Бородина выложила фотографию с отчимом и написала ему много добрых слов.
А Анфиса Чехова пережила не самые приятные минуты: она сводит татуировку. Как она сама призналась, это больнее, чем набивать:
Фото: instagram.com