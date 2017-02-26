Стас Пьеха рассказал о первой встрече с отцом, Анфиса Чехова сводила татуировку, а Никита Пресняков подшутил над Натальей Подольской. Об этом и многом другом читайте в выпуске дайджеста за 4 выходных (23-26 февраля)

Выходные выдались длинными. О том, как звезды поздравили мужчин с 23 февраля, мы уже рассказывали. Не забыли знаменитости и про масленицу. Однако Сергей Лазарев предложил отменить этот праздник. «Надо запретить Масленицу... так как это оскорбляет чувства худеющих...» — написал он.

Никита Пресняков предложил своей мачехе, Наталье Подольской, попробовать очки виртуальной реальности. Наталья испугалась, а Никата посмеялся:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Фев 23 2017 в 11:41 PST

Стас Пьеха написал историю знакомства со своим отцом. «Сказали мне однажды, что у меня Батя есть и живет он в Вильнюсе. Году в 94-м. И решено было отправить меня к нему погостить. Погода стояла теплая, солнечная, и я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу. Смотрю- профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках... Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее, вышел на перрон- пообщались... Я и говорю: - Сигарета есть, не курил с самого Питера - Пойдем сынок, в парке покурим. Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать... Так мы и познакомились. С тех пор прошло 23 года».

Появились в блогах и архивные снимки: Полина Гагарина показала детское фото мужа и поздравила его с днем рождения. Своё детство показала и Мария Кожевникова. А Денис Клявер выложил фото из армии.

Татьяна Навка показала, как дочь Надя катается на льду и узнала у нее, кем она хочет стать:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 26 2017 в 4:29 PST

На коньках катался и маленький Саша Плющенко:

Уже вращаться потихоньку начал и маму подучил , а то она у нас совсем слабенькая ))) Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Фев 23 2017 в 6:59 PST

Катя Гордон подтвердила, что у нее с отцом новорожденного ребенка все хорошо. «Боже, сколько же ещё бреда напишут. Если судиться со всеми времени не хватит. Повторяю мы с отцом ребенка счастливы, что у нас родился сын. Никто никого не бросал, единственное, что случилось - 3 дня реанимации и борьба за мою жизнь. Все остальное желание позлословить», — написала Катя.

Дима Билан перекусил в обычном деревенском кафе. «Вот повезло хозяевам кафе! Классно!» — удивлялись подписчики. Тимати показал нежные фотографии с дочкой. Певец с малышкой прокатились верхом. Ксения Бородина выложила фотографию с отчимом и написала ему много добрых слов.

А Анфиса Чехова пережила не самые приятные минуты: она сводит татуировку. Как она сама призналась, это больнее, чем набивать:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Фев 24 2017 в 10:12 PST

Фото: instagram.com