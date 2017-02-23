Алла Пугачева и Наташа Королева решили, что вместо тысячи слов мужчинам в этот день лучше просто спеть, и опубликовали в Instagram видео со своими песнями, посвященными представителям сильного пола.

"я пою эту песню мужчинам красивым,щедрым,сильным. которые могут сделать женщину счастливой. я пою эту песню мужчинам,желаю им удачи. пою эту песню мужчинам,чьи женщины не плачут." #поюмужчинам Публикация от ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) Фев 22 2017 в 10:05 PST

Мальчики с праздником !!!#23февраля #мужскойпраздник #поздравляю #каждаяженщинахочет #natashakoroleva Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 22 2017 в 10:40 PST

«С праздником вас, дорогие наши мужчины! С вами нам ничего не страшно!!!!» — подписала Валерия свое фото, на котором позирует в фуражке. Тина Канделаки подарила мужчинам трансляции боев и зимних военных игр на своем канале Матч ТВ, а также пообещала выпить за настоящих защитников сельдереевый сок: «Мужчины, как вам много надо для счастья... Вам не угодишь... Но мы честно старались и сделали вам этот подарок. Выпью сегодня вечером за ваше здоровье сельдереевый сок».

Яна Рудковская в День защитника Отечества показала подписчикам самого маленького мужчину своей семьи — 4-летнего сына Сашу.

Ольга Бузова поздравила в первую очередь своего папу. Телеведущая отметила, что настоящих защитников мало, но они есть, и пожелала мужчинам быть верными и благородными:

«Я хочу поздравить всех солдат, всех людей в погонах с праздником Защиты Отечества! Спасибо Вам огромное и поклон, за наши спокойные сны и мирное небо над головой. Пока наши мужчины на службе Родины - мы можем быть спокойны. А также мои поздравления в честь всех мужчин, ведь каждый для кого-то защитник. И, несмотря на то, что женщины сейчас идут впереди планеты всей, нам всем хочется чувствовать себя слабой рядом с настоящим мужчиной, будьте верны, справедливы и благородны. Я бесконечно счастлива, что рядом со мной есть те, кого я могу смело назвать - ЗАЩИТНИК. Их мало, но они есть, те, кто всегда встанут на мою защиту. Спасибо, что вы есть!».

Лена Летучая, Татьяна Котова и Анастасия Решетова поздравили мужчин горячими «открытками».

«С вашим днем, мужики! Всех благ, радостей и побед желаю! А нам девочкам, в свою очередь, мужчин надо ценить, проявлять уважение, поддерживать всегда и во всем, ждать его, чтобы не произошло, вдохновлять на подвиги, дарить заботу и ласку (но в меру, чтобы не привыкал), радовать своими успехами, вкусной едой и конечно же красотой! Но, главное, не тра*ать мозги! Вот тогда будете получать хорошие подарки на 8 Марта!» — подписала свое фото в бикини возлюбленная рэпера Тимати.

Мы всей редакцией присоединяемся к девушкам и поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества!

Фото: Instagram