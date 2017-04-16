В эти выходные (15-16 апреля) звезды отмечали пасху, дни рождения и делали большие покупки. Подробности читайте в нашем дайджесте

Ирена Понарошку, как и другие звезды, поздравила подписчиков с праздником. «А у нас нет фото с куличом, потому что мы его съели неотфотканным! И фоток новых нет, и фоткаться не хочется, но очень хочется от души поздравить вас с Пасхой от всей нашей мультирелигиозной семьи!», — написала ведущая.

Татьяна Буланова показала архивный снимок и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей опять стричься коротко или нет.

Кристина Орбакайте поздравила своего отца Миколаса Эдмунтаса Орбакаса с днем рождения. «Как здорово, вчера у мамы, сегодня у папы! Поздравляю!», — восхищались подписчики.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Апр 16 2017 в 2:30 PDT

Настасья Саммбурская отметила, что у нее сегодня нет праздника. «Выходной? Пасха? Нет, не слышали, вот так, с двумя тюками с записи передачи #ГенеральнаяУборк , в #ТеатрНаМалойБронной, играть спектакль #Почтигород. Боритесь со своей ленью и добивайтесь успеха», — написала она.

Анастасия Волочкова позвонила в колокола и залезла на крышу. «Таинственно тут на крыше храма... Снежок идет.. И вид необыкновенный..», — поделилась она.

Катя Гордон поделилась новой песней, которую она явно посвятила новому возлюбленному.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Апр 15 2017 в 11:13 PDT

Анфиса Чехова призналась, что готовится к покупке новой машины: «Поехала осматривать новый автомобиль на предмет его подходящести к моей одежде))) Главное, посмотреть на объем двигателя, что бы не жить на заправке, как с моей предыдущей, у которой я заметила всё, кроме этой мелочи».

Мария Кожевникова пыталась не замерзнуть. «В душе весна, на улице пошёл снег... Контрастные мы, жители России», — заключила актриса.

Фото: instagram.com