Юля Проскурякова примерила усы — такие же, как любит носить ее муж: «Носи усы, носи усы, носи усы, носи не ссы. По-моему усы мне очень даже идут, отрастить что ли?». А он, Кети Топурия и Наталья Ионова поделились трогательными снимками детей.
Лера Кудрявцева поделилась новостями из жизни ее котика-потеряшки: «Ждем ветеринара»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко побывали в Аньере - родовом гнездe семьи Louis Vuitton, месте, где зарождалась история бренда. Ольга Орлова поделилась фотографиями из поездки в Японию.
Сергей Лазарев показал архивный видеоролик:
Равшана Куркова вспомнила, как снимали клип на песню «Нежность»:
Как-то раз в Феодосии собрались музыкант Ярослав Малый, режиссер и оператор Игорь Шмелев, визажист Лемара Ахбаева и я. И за полтора съемочных дня мы сняли симпатичный клип группы Machete - "Нежность". Спасибо команде, это было классно! Ровно 7 лет назад, в этот день наша работа вышла в эфир. #ялюблюсвоюработу
Тимати сам себе купил подарок. А Вика Лопырева продемонстрировала, как проводит вечер пятницы — вовсе не в баре, как можно было бы подумать.
Фото: instagram.com