Юля Проскурякова решила отращивать усы, Ольга Орлова вдоволь наелась сырой рыбы, Сергей Лазарев и Равшана Куркова поделились видеороликами из прошлого — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Юля Проскурякова примерила усы — такие же, как любит носить ее муж: «Носи усы, носи усы, носи усы, носи не ссы. По-моему усы мне очень даже идут, отрастить что ли?». А он, Кети Топурия и Наталья Ионова поделились трогательными снимками детей.

Лера Кудрявцева поделилась новостями из жизни ее котика-потеряшки: «Ждем ветеринара»

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Апр 7 2017 в 8:44 PDT

Яна Рудковская и Евгений Плющенко побывали в Аньере - родовом гнездe семьи Louis Vuitton, месте, где зарождалась история бренда. Ольга Орлова поделилась фотографиями из поездки в Японию.

Сергей Лазарев показал архивный видеоролик:

Равшана Куркова вспомнила, как снимали клип на песню «Нежность»:

Тимати сам себе купил подарок. А Вика Лопырева продемонстрировала, как проводит вечер пятницы — вовсе не в баре, как можно было бы подумать.

Фото: instagram.com