Тонкая талия Кати Гордон, пляжные развлечения Кристины Орбакайте и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня Кристина Орбакайте простилась с Майами. «Я - Лайт! Плыву домой», — написала она в блоге.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Июн 6 2017 в 1:33 PDT

Певица Слава тоже сейчас в США — с гастролями. Светлана Лобода с дочкой — на отдыхе. Ирина Дубцова радуется успехам сына.

День Алены Водонаевой начался с шикарного букета от нового бойфренда. Катя Гордон похвасталась тонкой талией после родов. Филипп Киркоров на время стал командиром экипажа. А Анна Нетребко показала традиционно «острый репортаж» из Петербурга.

Hot reportage from Russia St Petersburg Privet Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июн 6 2017 в 9:45 PDT

Катя Лель зажгла с юмористами.

Анастасия Волочкова поздравила друга с днем рождения: «Бари Алибасов. Юбилей. С днем рождения, милый друг!!! Букет решила подарить съедобный. Крутому перцу с перчиком».

Анита Цой показала, какие странные предметы порой приходится брать на съемки: «Продолжаем снимать "Свадебный размер". Одна из пар пришла на проект просто худеть, но всё оказалось намного глубже. Выяснилось, что семейные отношения висят на волоске. Сегодня я помогаю паре избавиться от боли и обид, накопившихся в браке. Для этого мне понадобятся ведра и большой аквариум». А Александр Буйнов рассказал о своих любимых собаках: «Марчелло два года, Машке пятнадцать...продолжение следует».

Фото: instagram.com