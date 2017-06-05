Сегодня 34-летняя телеведущая Алена Водонаева впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Она тщательно готовилась к этому событию: заранее выбрала платье, записалась на макияж и прическу — причем сделала это в Питере, ведь именно там, в Театре музыкальной комедии, проходила премия журнала «Собака».

«Я и моя», — так подписал Алексей Косинус совместное фото с избранницей.

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz)Июн 5 2017 в 9:54 PDT

Влюбленные держались за руки, не могли скрыть чувств и целовались у всех на глазах, передает слова очевидцев сайт WMJ.

Алексей родом из Санкт-Петербурга, с Аленой Водонаевой дружит уже давно, а вот чувства между ними вспыхнули лишь в апреле этого года, сообщают СМИ.

Фото: instagram.com