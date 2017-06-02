Редкие фото сыновей Сергея Лазарева и Анны Седоковой, история семьи Равшаны Курковой, уютное фото Анжелики Варум и Леонида Агутина — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

«Отмечаем "День защиты детей". Встали в шесть утра, 10 км бег, 30 приседаний, 25 отжиманий», — бодро отрапортовал Стас Костюшкин с утра. Анна Седокова показала фотографию с маленьким Гектором на руках. Сергей Лазарев опубликовал редкое фото с сыном. Певица Алсу похвасталась очень красивой фотографией с девочками.

Ксения Бородина похвасталась, какая помощница у нее растет:

Отчаянная домохозяйка Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 1 2017 в 2:10 PDT

Иосиф Пригожин показал старую фотографию детей: «Зайчики наши. Как быстро пролетело время, школьные годы позади и начинается новый жизненный этап. Лиза Пригожина и Дима Маликов мл. Почему-то немного грустно».

Равшана Куркова поделилась историей своей семьи: «Ташкент. 1952 год. А у нас во дворе). Моя аяжон (бабушка), Рахматуллаева Адиба Захидовна со своими сёстрами и с мужем старшей сестры. На руках у бабули маленький Равшан (мамин старший брат, в честь которого меня назвали). У аяжон было трое детей, она всю жизнь проработала врачом, помогала многим людям. Решительная, справедливая, мудрая, сильная, наивная, честная, добрая, работяга - вот откуда "родилась" моя Мавлюда. Я ужасно по вам скучаю, аяжон! Спасибо за все ваши уроки! И спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, которые учат нас прекрасному своим примером, даже когда они уже не с нами».

Елена Ваенга похвасталась: «Цветы из Дубны... до сих пор стоят!!!!». Ани Лорак показала еще более стройную фигуру.

Светлана Лобода поделилась фотографиями и мыслями из Иерусалима: «В наше непростое время самое важное – сохранить связь с небом. Каждый день, какой бы усталой я не была, я нахожу несколько минут для молитвы. В Иерусалиме такая концентрация энергии, что вера в чудо кажется незыблемой. А для меня чудо сегодня – это мирное небо над головами людей, это благородство и доброта по отношению к каждому человеку. Любовь порождает любовь. И в том, кто любит – Бог».

«Спокойной ночи», — написала поздно вечером Анжелика Варум под уютной фотографией с мужем и кошкой.

А Вера Брежнева в день защиты детей попросила обратить внимание на проблему, о которой мало говорят:

Фото: instagram.com