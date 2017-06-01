Последний день весны Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и маленькая Вероничка проводили, устроив вечер шашлыков. Ани Лорак показала редкое семейное фото. Рената Литвинова сфотографировала совсем взрослую дочь в Париже. А Кристина Орбакайте — поделилась хорошим настроением:
Иосиф Пригожин поздравил свою дочь-выпускницу: «Не могу передать свое счастье словами. Я люблю всех своих детей, я их всех обожаю, но сегодня особенный день -самая младшая моя доча @prigozhinaliza закончила с отличием школу #cdl #swiss. Ей было непросто и порою одиноко, но она это выдержала и не подвела. Всем тем, кто попытается меня или мою семью обвинить в непатриотизме заранее отвечу: патриотизм - это любовь к родине, и здорово, что у нас есть возможность давать своим детям лучшее в мире образование за свой счет, чтобы в дальнейшем они могли быть полезными своей стране».
Кети Топурия показала очень деловую дочь:
Алла Михеева, по примеру Анастасии Волочковой, впервые села на шпагат. Александр Буйнов опубликовал первое фото еды. Наташа Королева похвасталась подарком Тарзана.
Юля Началова показала снимок, на котором она запечатлена с папой. Юля Ковальчук — с мамой. Алена Апина предложила фанатам найти ее на классной фотографии. А Любовь Успенская — угадать, кто изображен с ней на фото.
Фото: instagram.com