Тарзан подарил Наташе Королевой автомобиль мечты, Иосиф Пригожин поздравил дочь-выпускницу, Алена Апина и Любовь Успенская заинтриговали архивными фотографиями: все это и не только — в нашем дайджесте

Последний день весны Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и маленькая Вероничка проводили, устроив вечер шашлыков. Ани Лорак показала редкое семейное фото. Рената Литвинова сфотографировала совсем взрослую дочь в Париже. А Кристина Орбакайте — поделилась хорошим настроением:

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Май 31 2017 в 10:19 PDT

Иосиф Пригожин поздравил свою дочь-выпускницу: «Не могу передать свое счастье словами. Я люблю всех своих детей, я их всех обожаю, но сегодня особенный день -самая младшая моя доча @prigozhinaliza закончила с отличием школу #cdl #swiss. Ей было непросто и порою одиноко, но она это выдержала и не подвела. Всем тем, кто попытается меня или мою семью обвинить в непатриотизме заранее отвечу: патриотизм - это любовь к родине, и здорово, что у нас есть возможность давать своим детям лучшее в мире образование за свой счет, чтобы в дальнейшем они могли быть полезными своей стране».

Кети Топурия показала очень деловую дочь:

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Май 31 2017 в 11:38 PDT

Алла Михеева, по примеру Анастасии Волочковой, впервые села на шпагат. Александр Буйнов опубликовал первое фото еды. Наташа Королева похвасталась подарком Тарзана.

Юля Началова показала снимок, на котором она запечатлена с папой. Юля Ковальчук — с мамой. Алена Апина предложила фанатам найти ее на классной фотографии. А Любовь Успенская — угадать, кто изображен с ней на фото.

Фото: instagram.com