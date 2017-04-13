Валерия с семьей провела культурный вечер, Анфиса Чехова рассказала о встрече с НЛО, а Сати Казанова дала урок медитации. Это и многое другое — в сегодняшнем дайджесте

Анфиса Чехова рассказала о встрече с инопланетянами: «Дело было за городом, праздновали ДР бой френда моей подруги. Еда, выпивка, салюты...все дорого-богато и масштабно. Шнур пел, Владимир Епифанцев, кажется, режиссировал все это действо... оператор с камерой бегал. И когда музыка с салютами стихли, над домом, а он стоял одиноко в лесу, повисло что-то странное, светящееся, продолговатой формы. Висело, прямо рядом с луной, и не двигалось никуда. Когда все это заметили, и принялись обсуждать, а оператор схватился за камеру, НЛО просто растаял в воздухе. Это было довольно странно и не очень верилось во внеземное происхождение объекта...учитывая, что всем наливали абсент в неограниченном количестве. Но...я то его не пила. Так что, считайте, что я была единственным трезвым свидетелем явления НЛО народу))) Не знаю, помнят ли это мои коллеги и гости, но я никак не могу развидеть и забыть».

Дмитрий Исхаков (муж Полины Гагариной) пожаловался на рассеянность: «Иду такой, на почту, пишу в телефон не отрываясь, что-то увлеченно. Иду и думаю, какого мне так не удобно идти... и только отойдя пару сотен метров от дома, оторвавшись от переписки, посмотрел что же такое и глазам не поверил». Кети Топурия поздравила сестру с днем рождения. А Ксения Собчак показала архивное фото, которое возбудило Сеть: «Вперед,в дождь ,в светлое будущее! Влад Локтев напомнил об одной из первых работ с ним. Рубрика #какмолодымыбыли».

Сати Казанова показала, как правильно медитировать:

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)Апр 11 2017 в 11:39 PDT

Анастасия Волочкова поделилась видео с первой прогулки ее котика:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 12 2017 в 5:11 PDT

А сын Евгения Плющенко показал, как играет с собаками:

Наконец -то наши собаки -"бездельники " начали работать , у моей мамы даже собаки стали при деле ) Все подробности у моей мамы @rudkovskayaofficial в stories Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Апр 12 2017 в 8:03 PDT

Валерия с семьей посетила оперу: «В Большом театре на оперном спектакле «Манон Леско» с моими дорогими @artemynik @madamgalina27 @prigozhin_iosif. В восторге от постановки. Сразу скажу : я теперь фанатка @yusif_eyvazov_private. Разорвал всю душу в клочья, плакала и умирала вместе с героями. Это было очень сильно. Спасибо за искусство!!!». Дмитрий Маликов отметил юбтилей: «Сегодня ровно 10 лет моей пианомании! Кто не слышал,я не виноват)))».

Ева Польна восхитилась московской погодой:

Публикация от ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official)Апр 12 2017 в 1:22 PDT

А Алена Апина с дочкой прогулялись по Красной Площади. «Ночь на 13 АПРЕЛЯ!!!! я, по просьбе дочери, встретила на RED SQUARE! Незабываемые моменты: 1) ПОШЁЛ СНЕГ(доколе! Уж май на носу) 2) лихие полицейские машины носились по брусчатке и вопили в матюгальник: КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Это нау хау какое то? Как можно закрыть пупок Столицы? Для чего? От кого?», — поделилась эмоциями звезда.

Фото: instagram.com