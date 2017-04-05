Чем кормит Виктория Боня свою дочь, как может помочь Елена Малышева онкобольным - это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Сегодня звезды опубликовали много интересных видеороликов. Виктория Боня похвасталось совместным завтраком с дочкой:

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Апр 3 2017 в 2:21 PDT

Катя Гордон рассказала о пластической операции в своем прошлом: «Я исправляла сломанный как у борца нос и да: это не простая операция, и реабилитация не неделю... но я очень довольна, что пошла и прошла это, и счастлива, что попала в хорошие руки!!!! P.s. В другой жизни я буду врачом!!!», — написала она на фото, где она запечатлена в больничном костюме.

Алена Водонаева и Валерия поделились фотографиями со съемок новой передачи на МТV. Ирина Безрукова поддержала друга на концерте: «Впервые была на концерте группы "Несчастный случай". Это было потрясающе!!! Как прекрасны мужчины, которые " на своём месте" в профессии! Алексей Кортнев в формате "халатник")) - неподражаем!!».

Елена Летучая продолжила свою экскурсию по Корее:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Апр 4 2017 в 10:24 PDT

Сергей Лазарев продолжил зажигать в Нью-Йорке. Филипп Киркоров отправился в Венецию с секретной миссией. Нюша передала привет из Вероны, куда она уехала по делам:

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Апр 4 2017 в 11:33 PDT

Светлана Ходченкова примерила новый образ на съемках. А фанаты Ольги Бузовой восхитились ее новой прической и вокальными способностями:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 4 2017 в 8:57 PDT

Сати Казанова показала, как поет ее папа:

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)Апр 4 2017 в 9:31 PDT

Алексей Воробьев озвучил Воробья для мультфильма «Трио в перьях»:

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Апр 4 2017 в 12:34 PDT

Елена Малышева пообещала помочь всем онкобольным решить их проблемы:

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)Апр 4 2017 в 12:54 PDT

Фото: instagram.com