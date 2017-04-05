Сегодня звезды опубликовали много интересных видеороликов. Виктория Боня похвасталось совместным завтраком с дочкой:
Катя Гордон рассказала о пластической операции в своем прошлом: «Я исправляла сломанный как у борца нос и да: это не простая операция, и реабилитация не неделю... но я очень довольна, что пошла и прошла это, и счастлива, что попала в хорошие руки!!!! P.s. В другой жизни я буду врачом!!!», — написала она на фото, где она запечатлена в больничном костюме.
Алена Водонаева и Валерия поделились фотографиями со съемок новой передачи на МТV. Ирина Безрукова поддержала друга на концерте: «Впервые была на концерте группы "Несчастный случай". Это было потрясающе!!! Как прекрасны мужчины, которые " на своём месте" в профессии! Алексей Кортнев в формате "халатник")) - неподражаем!!».
Елена Летучая продолжила свою экскурсию по Корее:
Сергей Лазарев продолжил зажигать в Нью-Йорке. Филипп Киркоров отправился в Венецию с секретной миссией. Нюша передала привет из Вероны, куда она уехала по делам:
Светлана Ходченкова примерила новый образ на съемках. А фанаты Ольги Бузовой восхитились ее новой прической и вокальными способностями:
Сати Казанова показала, как поет ее папа:
Алексей Воробьев озвучил Воробья для мультфильма «Трио в перьях»:
Елена Малышева пообещала помочь всем онкобольным решить их проблемы:
Фото: instagram.com