Яна Рудковская призналась в любви к мужу и показал триумф сына, Анастасия Волочкова рассказала, зачем держит тело в тепле — все это и многое другое в нашем дайджесте

Несмотря на то, что этот день был омрачен взрывом в питерском метро, звезды успели показать в своих блогах много интересного — до трагического события или несмотря на него.

Так, Сергей Лазарев отбыл в Нью-Йорк. Елена Летучая показала, как зажигает с Мариной Ким в Северной Корее. Она провела настоящую экскурсию по Масикренскому горнолыжному курорту:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Апр 2 2017 в 8:50 PDT

Яна Рудковская призналась в любви к завершившему спортивную карьеру Евгению Плющенко: «У меня нет слов ... .. 4 медали Олимпийские ты завоевал для своей страны ... только ты смог это сделать в современной истории .. только ты поднимался на Олимпийский пьедестал 4 раза ... ! Мой герой ! Удачи тебе в твоей тренерской работе ! Мы тебя очень любим ! И ждtм новых высот от твоих учеников ! Я горжусь тобой». Их сын тем временем открыл модный показ:

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Апр 3 2017 в 2:13 PDT

Анастасия Волочкова рассказала, зачем держит тело в тепле и показала несколько простых упражнений для поддержания фигуры:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 3 2017 в 1:22 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 3 2017 в 1:53 PDT

Анна Шульгнина показала семейное фото, а Алена Водонаева — часть своей гардеробной комнаты.

Анна Седокова показала глубоко беременную фотографию. Виктория Дайнеко поздравила дочь с 1,5-летием: «Сегодня ровно полтора года с момента , как я стада самым счастливым человеком на Свете». Екатерина Вилкова показала фото сына с «невестой».

Ольга Бузова не смогла доказать, что умеет петь вживую: «Ольга Бузова. Живой звук. #умеюпетьдажебезмикрофона #поюкакумею #училасьпетьубритниспирс Всем хорошей недели и отличного настроения».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 3 2017 в 4:20 PDT

А Алексей Воробьев показал, что бывает, когда приглашаешь «девушку на час»:

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Апр 2 2017 в 8:53 PDT

Фото: instagram.com