Сегодня день рождения отмечает старший сын Кристины Орбакайте – Никита Пресняков. Одним из первых, кто поздравил молодого человека публично, стал Филипп Киркоров. Знаменитый певец поделился в Instagram архивным фото именинника. На снимке Алла Пугачева держит маленького Никиту на руках, а чуть позади стоит мама мальчика.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Май 20 2017 в 6:12 PDT

«НИКИТА!! Как бежит время! Я помню этот миг, когда ты появился на свет в солнечный майский день и эти две потрясающие женщины были рядом с тобой в первые секунды твоего появления на свет и какое счастье, что до сих пор, ближе и роднее никого у тебя нет, и они все так же рядом и безумно любят тебя! Твоя семья- твоё богатство! Твой великий отец, Музыкант с Большой Буквы, Володя Пресняков, замечательные бабушка Лена и дедушка Петрович! Береги их! Люби их! Цени и уважай, и поверь, ты будешь всегда счастлив, потому что сила- в семье! Именно это я и хочу тебе пожелать в твой День Рождения! Дай Бог им всем здоровья и многие ещё счастливые лета. Будь здоров и конечно творчества тебе искрометного! Ты- НевероЯтно талантлив и это не удивительно)) Ты- настоящий Телец, родившийся в год Козы! И это уже о многом говорит! Ну и счастья тебе в личной жизни! Надеюсь, что ты встретил ТУ самую вторую половинку по имени Алена на ВСЮ жизнь!!! Ещё раз, с Днём Рождения, Сынок! Ф.К.» — подписал снимок Киркоров.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 20 2017 в 4:37 PDT

Напомним, Никита Пресняков планирует узаконить отношения со своей подругой Аленой Красновой уже этим летом.

Фото: instagram.com