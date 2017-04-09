Накануне прошла премьера фильма «Форсаж 8» в Нью-Йорке. На красной дорожке появились звезды Голливуда. Внимание многих было приковано к паре Джейсона Стейтема и его беременной невесте Рози Хантингтон-Уайтли. Уже совсем скоро на свет появится их первенец. Модель выглядит прекрасно, она не стесняется обтягивать животик и демонстрировать его публике.

Шарлиз Терон тоже не осталась без внимания. Для этого вечера она выбрала полупрозрачное черное платье, через которое было видно нижнее белье. Все подчеркивало прекрасную фигуру актрисы. Образ дополнили высокие бархатные ботфорты.

Фото: globallookpress.com, gettyimages.com