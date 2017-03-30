Папарацци сфотографировали Шарлиз Терон во время прогулки с детьми в Лос-Анджелесе. Актриса держала на руках дочь Августу, а рядом с ней шел ее сын Джексон. Волосы мальчика были заплетены в длинные косички, а сам он был одет в золотистое платье с изображением Белль из «Красавицы и чудовища» на груди. Завершали образ девчачьи босоножки.

Это не первый столь необычный для мальчика выход Джексона. Шарлиз Терон причисляет себя к прогрессивным голливудским мамам, часто наряжает сына в платья и балетные пачки и считает, что дети сами должны выбирать, какого они пола. А как вы относитесь к подобному прогрессивному воспитанию?

Фото: East Neww, Global Look Press