41-летняя Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге поделилась фотографиями с праздника. Она была на дне рождении своей крестницы, маленькой девочки из Уфы и ее братика. На празднике Анастасия поздравила ее маму, свою подругу и сфотографировалась с детьми.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 18 2017 в 11:55 PDT

«Я и 6 детей моей подруги Жени. Единственная девочка-моя крестница Ева-Мария. Но на руки Женя дала мне Елисея, потому что родить я хочу сына»,— поделилась с подписчиками Анастасия.

Фанаты предположили, что балерина находится в положении. Они посоветовали ей не поднимать тяжелого и возможно приостановить интенсивные тренировки. «Ой, вы беременны! Как прекрасно! Я искренне рада....Удачной и легкой беременности...И пусть действительно будет мальчик....», «Хорошо бы двойняшек мальчиков вам родить, защитники будущие и мамина радость!)..а тяжелое не носите, раз в положении!..берегите малыша)!», «Хорошая мечта! И осуществить еще не поздно», — пишут ей в комментариях.

Некоторые подписчики ее страницы считают, что это только планы певицы, и ей стоит поспешить с их осуществелением, ведь ей уже за 40.

Балерина пока никак не прокомментировала своё положение. Напомним, ее единственной дочери Ариадне 11 лет.

Фото: instagram.com