Вчера известная актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в своем блоге снимок из семейного архива. «Любимая моя мама) с Днем Рождения!», — написала она.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Фев 23 2017 в 2:44 PST

Алисе Михайловне Литвиновой артистка во многом обязана своей харизмой и самостоятельностью. Когда девочке был всего год, ее родители разошлись, и маме пришлось взять все в свои руки. Женщина работала врачом-хирургом в Москве, профессия не позволяла ей уделять достаточно времени дочери, но все же она смогла воспитать сильную уверенную в себе девочку. Рената не боялась отличаться от других в школе, рано стала самостоятельной, но позже в интервью Владимиру Познеру она признавалась, что те годы вспоминала с отвращением, так как другие дети не понимали ее она росла одинокой.

Из-за финансовых проблем девушка рано начала работать, в том числе — сниматься в рекламе. Позже она успешно прошла отборочный конкурс для работы манекенщицей, но одновременно была принята и во ВГИК, куда и пошла учиться. Так началась ее карьера.

Дочь Ренаты, Ульяна, идет по маминым стопам. Большую часть времени девочка проводит во Франции: актриса считает, что французское школьное образование лучше российского. 26 июля Уле исполнится 16 лет, она уже снимается в кино и рекламе. Девушка выросла артистичной и очень красивой, как мать, в светских кругах ее считают завидной невестой. Впрочем, и бабушкины черты просматриваются в ее юном лице.

Фото: instagram.com