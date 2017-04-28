Сегодня, 28 апреля, героем шоу «Человек-невидимка» стал популярный певец Вадим Казаченко. Эксперты — гадалка, шаман, криминалист, психолог, хиромант и белый маг постарались узнать как можно больше о госте, скрывавшем свое лицо.

Эксперты довольно точно рассказали о личности музыканта — сомневающийся интроверт, любимец и любитель женщин. Увидели они и его дочь Марианну, которая уже 20 лет живет в Германии. Мужчина отказался называть ее возраст: «Ей 30 с небольшим», — уклончиво сообщил он. В последний раз папа виделся с ней летом и утверждает, что между ними сохранились отличные отношения.

Но не только этого ребенка увидели люди с сверхъестественными способностями. Они озвучили возможность существования нерожденных детей. Это предположение певец не прокомментировал.

Не обошлось и без мистики: как выяснилось, музыканта сопровождает некий дух женщины. Она простила его и очень хочет убедиться, что он простил ее. Казаченко сделал предположение, что это — его мать. Одним из самых травматичных моментов в его жизни Вадим считает разлуку с ней, и ему до сих пор трудно говорить об этом. Мама вышла замуж, когда сыну было шесть лет, и оставила его на воспитание бабушке и дедушке. Однако сказать, что он чувствовал себя одиноким и до сих пор не может простить ее за это, как утверждают экстрасенсы и друзья, он не может. «Я был очень занятым ребенком», — объясняет Вадим, и всячески старается обойти в беседе эту тему. «Я был на ее похоронах и все ей сказал», — поделился он.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Апр 28 2017 в 6:06 PDT

В финале гадалка упомянула, что сканируя его фотографию, увидела сглаз. Именно поэтому она решила выбрать фото другого человека в попытке угадать личность гостя — и ошиблась. Музыканту был озвучен вердикт: он не будет счастлив до тех пор, пока не отпустит свое прошлое.

Фото: instagram.com