Эвелина Бледанс с сыном в данный момент находятся на отдыхе в Таиланде. Звезда отлично проводит время, периодически публикуя в соцсети фотографии с курорта. Практически каждый снимок вызывает горячие споры публики. Так, например, произошло с подборкой фото с утренней разминки.

Ведущая выполняет с тренером сложные асаны в очень коротких шортах. Многие сошлись во мнении, что Эвелине нужно было либо сменить одежду, либо не выкладывать фотографии вообще. Некоторые подписчики уверены, что в семье артистки проблемы, иначе бы супруг не допустил бы появления настолько откровенных снимков в блоге Эвелины — «уважающий себя не позволит чтобы его вторая половина откровенные фотки ставила». «Фото выглядит слишком провокационно и непривлекательно откровенно...», «Клоунесса продолжает шоу!!!», «Ужасно пошлые фото!!! Могла бы хоть трусы шорты короткие одеть», «…согласна с предыдущими комментариями по поводу шорт, немного коротковато», - комментаторы не стеснялись в выражениях.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 4 2017 в 6:08 PDT

Тем не менее, восторженных комментариев под снимком также немало – поклонников артистки поражает ее растяжка, гибкость и идеальное состояние кожи: «У вас даже целлюлита нет!) Круто.Молодца», «Фигура идеальная... обалдеть ни грамма целюля ... все бы так выглядели», «Эвелина, вы в отличной форме…»

Напомним, что 48-летняя Эвелина Бледанс выглядит гораздо моложе своих лет. Она не раз признавалась, что секрет ее красоты — в спорте и детоксе. Иногда она прибегает к помощи профессионалов, чтобы почистить организм, а также любит домашние оздоравливающие напитки.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com