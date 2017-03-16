Не так давно Эвелина Бледанс призналась, что после долгих раздумий, по примеру коллег, все-таки «сделала» себе грудь. С тех пор ее наряды стали еще откровеннее, и выглядит она в них безупречно: сложно поверить, что звезде в этом году исполнится 48!

Образ, который она примерила для сегодняшней фотосъемки, подчеркивает: новая грудь — не единственное достоинство актрисы. Бледанс игриво крутится перед камерой и говорит поклонникам, что она желает «всем так выглядеть в старческом возрасте», пишет WMJ.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Мар 16 2017 в 4:10 PDT

«Всем привет! Вот так я тоже снимаюсь. Чтобы всем так выглядеть в моем старческом возрасте. Ходить с хвостиком, с розовым бантиком, и вообще в такой красивой пижамке. Но я фотографируюсь не по своей воле, у меня коммерческая съемка», — интригует звезда.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Мар 16 2017 в 6:43 PDT

Артистка не раз признавалась, что секрет ее фигуры — в спорте и детоксе. Иногда она прибегает к помощи профессионалов, чтобы почистить организм, также любит и домашние рецепты оздоравливающих напитков.

Фото: instagram.com