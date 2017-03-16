Не так давно Эвелина Бледанс призналась, что после долгих раздумий, по примеру коллег, все-таки «сделала» себе грудь. С тех пор ее наряды стали еще откровеннее, и выглядит она в них безупречно: сложно поверить, что звезде в этом году исполнится 48!
Образ, который она примерила для сегодняшней фотосъемки, подчеркивает: новая грудь — не единственное достоинство актрисы. Бледанс игриво крутится перед камерой и говорит поклонникам, что она желает «всем так выглядеть в старческом возрасте», пишет WMJ.
«Всем привет! Вот так я тоже снимаюсь. Чтобы всем так выглядеть в моем старческом возрасте. Ходить с хвостиком, с розовым бантиком, и вообще в такой красивой пижамке. Но я фотографируюсь не по своей воле, у меня коммерческая съемка», — интригует звезда.
Артистка не раз признавалась, что секрет ее фигуры — в спорте и детоксе. Иногда она прибегает к помощи профессионалов, чтобы почистить организм, также любит и домашние рецепты оздоравливающих напитков.
Фото: instagram.com
Нет, ну я понимаю, что у нас мужчин в разы меньше женщин и молодых девать некуда, ну уж такую травлю 40-летних не надо устраивать!