В начале этого года Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила дочь своему супругу Ивану Телегину. Во время беременности артистка никак не комментировала свое интересное положение, так же, как и певица Полина Гагарина. На протяжении длительного времени неоднократно появлялись слухи о рождении ребенка у молодой семьи, однако, все точки над «и» расставил счастливый отец. После удачно отыгранного матча хоккеист объявил о рождении дочки Таисии.

Впервые после родов Пелагея появилась на юбилейном концерте Николая Расторгуева. Уже тогда поклонники артистки отметили положительные изменения в ее внешнем виде.

Вчера на страницах популярных исполнителей появились первые снимки из Государственного Кремлевского Дворца, где проходили съемки концерта, посвященного Дню Победы. Российская певица Зара выложила в своем Instagram совместное фото с Пелагеей. «С Полюшкой на торжественном концерте «Будем жить» ко Дню Победы в Кремле», — подписала снимок артистка. Подписчики по достоинству оценили фотографию, в комментариях звучали комплименты артисткам. «Пелагея, так изменилась после Родов!», «Какие вы невероятные», «Красивые девочки!», «Две красотки!», «Сначала прочитал с Плюшкой.. Пару секунд думал, кто это... Нюша есть.. Плюшки - же нет... Дошло, очень на Пелагею похожа :) Точно, она! Изменилась :) Очень красивые!», «Две талантливейшие певицы!», «Полюшку прямо не узнать», — писали фолловеры.

Публикация от Зара (@zara_music)Май 6 2017 в 10:37 PDT

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com