Российская балерина Анастасия Волочкова все время отбивается от завистников и хейтеров. Она не раз заявляла, что всего добилась своим трудом и упорством, а люди не верят ей.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 11 2017 в 9:35 PST

Сегодня она сфотографировалась в церкви и написала: «Просто заехала в храм по дороге домой. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!».

Поклонники сразу заметили и написали, что делать снимки в храме это неправильно. Также они осудили и внешний вид балерины: она не надела юбку. «В храм надо одевать не брюки, а ниже колена платье или юбку и естественно не пиариться!», «Как это безнравственно, в церковь нести свои грязные мысли да ещё и выкладывать фото из храма в Инстаграмм», «Само любите и селфи победили....!!!! В храме ...? Анастасия перепутала декорации с храмом??? Как то не правильно все это.... разочарована», — пишут в комментариях к посту.

Нашлись и те, кто защитили звезду. По их мнению, в современном мире в церковь можно ходить в любом виде, а Анастасии не стоит обращать на злость внимание. Сама Анастасия не отреагировала на замечания.

Фото: instagram.com