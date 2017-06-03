Анастасию Волочкову по праву можно назвать королевой эпатажа. За Instagram балерины следит более полумиллиона подписчиков, а каждый снимок собирает сотни комментариев. Последняя фотография в микроблоге звезды не стала исключением: Анастасия пожелала своим фолловерам добрых снов, сфотографировавшись в розовом костюме единорога.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Июн 2 2017 в 5:06 PDT

Подписчики сразу отметили в комментариях, что «костюмчик отпад». Но некоторые комментаторы задались вопросом, удобно ли спать в такой пижаме.

Напомним, Анастасия Волочкова часто публикует в Instagram провокационные снимки — например, фото в простыне или в чунях и без штанов.

Фото: instagram.com