Накануне Анастасия Волочкова отправилась в Воронеж, чтобы представить спектакль «Леди», где балерине досталась главная драматическая роль. Подробно о гастролях артистка рассказывает в блоге, показывая подписчикам практически все.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 29 2017 в 7:40 PDT

Так, например, она опубликовала несколько снимков перед отправлением в Воронеж. Все бы ничего, да только многих удивил наряд балерины. Шуба и сапоги — не самая подходящая одежда для майской погоды, как отметили пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 29 2017 в 9:58 PDT

«Вам не жарко??(на минуту - 30мая !)....», «На улице почти июнь Анастасия в полушубке!!! у вас с головой все хорошо, извините, уж что так грубо!!!!???? И ботинки отвратительные с джинсами! Вы в этих ботинках на Зверева похожи.», «Не пойму, почему вы в шубе, на улице конец мая...».

Следующие публикации оказались не менее странными. Сегодняшнее утро Анастасия встретила на крыше квартиры друга с бокалом шампанского, о чем и сообщила поклонникам, многие из которых возмутились тем, что Волочкова употребляет алкоголь «ни свет, ни заря».

«Когда квартира друга на крыше Воронежа. Прекрасное раннее утро. Бокал шампанского и scrambled eggs на веранде крыши-романтично», — подписала артистка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 29 2017 в 11:13 PDT

Спустя еще пару часов балерина опубликовала новый провокационный снимок, где предстала обнаженной, укутавшись в простыню: «Как здорово, когда на свете есть #друзья. Массаж на дому в уютной атмосфере. Теперь поспать и к спектаклю я готова».

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 30 2017 в 1:38 PDT

Реакция подписчиков не заставила себя ждать, а Волочкова получила очередную порцию гневных комментариев: «Оооо, алкоголь подействовал», «Мятая вся! Но зачем!?», «Ужас!», «Занавеска или скатерть?», «Такая подготовка к спектаклю...Такое впечатление, что Вы к полету в космос готовитесь».

Фото: instagram.com