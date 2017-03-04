31-летняя Ольга Бузова продолжает привлекать к себе внимание общественности. Еще недавно она примеряла национальный костюм во время путешествия в Грозный, а теперь удивляет поклонников фото в бикини. Фотография из сауны поразила подписчиков ее блога: девушка тает на глазах. Живот сильно втянут, а под грудью болезненно выступают ребра.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 3 2017 в 8:01 PST

Поклонники считают, что стремление телеведущей быть стройнее напрямую зависит от ее желания показать Дмитрию Тарасову, что он потерял. Но, кажется, Ольга перестаралась.

Примечательно, что к фотографии в черном купальнике Бузова закрыла комментарии. Она не раз отмечала, что злые замечания ее задевают и она глубоко переживает за негативные отзывы о себе.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 3 2017 в 5:31 PST

Больше фотографий Ольги Бузовой смотрите на сайте WMJ.ru.

Фото: instagram.com