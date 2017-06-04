Ольга Бузова — очень занятой человек, иногда даже складывается ощущение, что в ее сутках больше 24 часов. Девушка успевает записывать песни, вести «Дом-2», писать книги, снимать клипы, создавать одежду и посещать светские мероприятия. Вчерашний вечер не стал для Бузовой исключением — девушка была приглашена на праздник в честь бракосочетания хоккеиста Ильи Аркалова и его невесты Элеоноры Мишутиной. Будучи активным пользователем соцсетей, Ольга поделилась множеством фотографий и видео с мероприятия.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 3 2017 в 10:06 PDT

Среди звездных гостей мероприятия были также замечены Анна Хилькевич с мужем, фитнес-модель Дарья Захаренкова и другие. Зал ресторана, пользующегося популярностью среди молодоженов, был украшен бежевыми и белыми цветами.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 3 2017 в 8:29 PDT

В течение вечера для гостей выступили многие популярные исполнители: дуэт Артик и Асти, Влад Соколовский, Анна Седокова. Ольга Бузова также исполнила для молодоженов свои хиты.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 3 2017 в 11:58 PDT

В финале вечера в зале появился торт высотой до люстры, который Ольга также продемонстрировала в своем Instagram.

Публикация от Ольга Бузова stories (@buzova_stories)Июн 3 2017 в 10:57 PDT

Для вечера телеведущая выбрала темно-изумрудное платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом. Некоторые подписчики знаменитости посчитали, что Ольга в своем платье затмила всех остальных гостей.

Фото: instagram.com