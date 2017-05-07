Канадская актриса Меган Маркл посетила матч по конному поло Audi Polo Challenge в поместье Коворт-парк, в котором принимал участие принц Гарри. Актриса выбрала для мероприятия темно-синее ассиметричное платье от Антонио Берарди и белый пиджак. Несмотря на то, что Меган надела темные очки, фотографы узнали подругу принца Гарри. Маркл с удовольствием наблюдала за игрой принца в матче и аплодировала после каждого его удачного удара.

Меган приехала в Англию, сделав перерыв в работе над сериалом «Форс-мажоры». Актриса проведет несколько дней с принцем Гарри, а также посетит свадьбу Пиппы Миддлтон, назначенную на 20 мая.

Напомним, что о новой возлюбленной принца стало известно не так давно: в ноябре 2016 года Кенсингтонский дворец подтвердил, что принц состоит в отношениях. Как известно, молодые люди вместе присутствовали на свадьбе друзей. Влюбленные стараются не афишировать свои отношения, но совместные посещения подобных мероприятий наглядно демонстрируют, что их связь становится все крепче.

Фото: globallookpress.com, instagram.com