Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже этим летом узаконит отношения со своей избранницей Аленой Красновой. В интервью порталу «Дни.ру» певица рассказала, что собирается выступить на свадьбе сына: «я не эксперт в проведении свадеб — никого из детей пока не женила. Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. Торжество же намечено на конец июля».

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova)Апр 21 2017 в 8:38 PDT

Кристина не хочет вмешиваться в процесс организации бракосочетания. «Я не даю никаких советов сыну касаемо свадьбы, не люблю навязываться. Они самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Эдакий символ музыки и моды», — рассказала артистка.

Напомним, что молодые люди встречаются уже три года и в данный момент проживают в доме Аллы Пугачевой на Истре, а после свадьбы пара планирует завести ребенка и переехать в США. Никита считает, что там ему будет проще строить карьеру, так как не мешают громкие фамилии матери, отца и бабушки.

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