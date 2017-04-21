Сегодня СМИ стало известно, что звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская стала жертвой грабителей. В случившемся она отчасти винит себя. 30-летняя актриса откровенно рассказала о своих мыслях по этому поводу.

«У меня была премьера спектакля, я часто выкладываю об этом информацию в "Инстаграме", получается, что многие знали о том, что в это время меня точно не будет дома. Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дернула за ручку, зашла, и там все было перевернуто. Жуткий бардак. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли», — цитирует «Лайф».

Из квартиры пропали часы Rolex, которые также можно было заметить в соцсетях артистки, отложенные на оплату взятой в кредит квартиры деньги и памятное бабушкино кольцо.

Прогон на зрителя прошёл вроде неплохо. Спасибо за цветы, мои любимые! Завтра до встречи на премьере #СалемскиеВедьмы Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Апр 19 2017 в 1:16 PDT

«Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так все хорошо. Но я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно», — поделилась артистка.

«Мне никто не помогает, я всегда все сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой — пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает все самое дорогое и мои кровью и потом заработанные деньги», — пояснила она.

Полиция расследует инцидент, замок забрали на экспертизу.

Фото: instagram.com