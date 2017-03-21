Формат шоу «Ревизорро» так полюбился зрителям, что руководство телеканала «Пятница!» решило расширить поле деятельности «проверяющих» и предложило актрисе театра и кино Настасье Самбурской роль ведущей. Она ответила согласием:

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Мар 21 2017 в 7:06 PDT

«Настасья Самбурская назначена новым ревизорро телеканала "Пятница!", только актриса будет наносить неожиданные визиты не в рестораны, отели, магазины и рынки, а в квартиры... обычных, но не любящих чистоту и порядок россиян. Настасья и Юлия Минаковская стали ведущими нового шоу», — объявила пресс-служба телеканала.

Название нового проекта — «Генеральная уборка». Первый выпуск шоу можно увидеть уже 26 марта.

«Настасье досталась роль безжалостного борца с беспорядком и ликвидатора хлама и ненужных вещей. Актриса будет не только отчитывать лентяев, но и выкидывать без спроса все, что посчитает изжившим себя и засоряющим помещение. Юлия же поможет создать комфортные условия проживания и поделится навыками быстрой и главное эффективной уборки», — поясняет источник.

Шансов избавиться от «услуг» новых «Ревизорро» у жертв практически нет: актриса сумеет найти общий язык с любым неряхой.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Мар 21 2017 в 6:24 PDT

Фото: instagram.com