Легендарная певица и ведущая телепроекта «Модный приговор» Надежда Бабкина — «стильная штучка». Она обожает яркие аксессуары, головные уборы, не пренебрегает неожиданными деталями. Сегодня звезда оценила чувство стиля своей подруги, певицы Аллы Пугачевой.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Мар 23 2017 в 11:54 PDT

«Готовлюсь к весне. Зашла в магазин "Эконика". Ирочка и девочки очень внимательные. Обувь от Аллы Пугачевой очень красивая! Спасибо девочки! Спасибо за белую обувь, сегодня она очень модная», — написала она в блоге.

Обычно Надежда выбирает строгую классику, особенно для эфиров на телевидении. А вот в отпуске старается носить яркую и удобную обувь. Впрочем, и на торжественных мероприятиях она вполне может появиться в кедах.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Апр 2 2016 в 12:41 PDT

Напомним, что этой весной Алла Пугачева создала новую коллекцию обуви для бренда «Эконика». На презентации певица появилась в длинной юбке, которая удивила многих.

Фото: starface.ru, instagram.com