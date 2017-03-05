Алла Пугачева представила свою новую коллекцию обуви Alla Pugachova для бренда «Эконика», несколько моделей для которой создала дизайнер Алена Ахмадуллина. Певица появилась на презентации в компании супруга Максима Галкина. Вот уже не в первый раз за последнее время певица предпочла отказаться от некогда любимых коротких нарядов и надела белую юбку до щиколоток.
В этой юбке неделю назад она уже появлялась на другом мероприятии, на котором продемонстрировала эффектные танцы.
В длинном платье Алла Борисовна пришла и на торжество по случаю дня рождения продюсера Яны Рудковской.
Фото: starface.ru, globallookpress.com, Instagram