Певица все чаще стала отдавать предпочтение нарядам, прикрывающим ее стройные ноги

Алла Пугачева представила свою новую коллекцию обуви Alla Pugachova для бренда «Эконика», несколько моделей для которой создала дизайнер Алена Ахмадуллина. Певица появилась на презентации в компании супруга Максима Галкина. Вот уже не в первый раз за последнее время певица предпочла отказаться от некогда любимых коротких нарядов и надела белую юбку до щиколоток.

В этой юбке неделю назад она уже появлялась на другом мероприятии, на котором продемонстрировала эффектные танцы.

Публикация от @allaprimadonna Мар 5 2017 в 9:46 PST

В длинном платье Алла Борисовна пришла и на торжество по случаю дня рождения продюсера Яны Рудковской.

Фото: starface.ru, globallookpress.com, Instagram