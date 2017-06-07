Возраст им к лицу: как выглядят модели с обложек «Плейбоя» спустя 30 лет
Шарлотта Кемп Мул, октябрь 1983 года
Шарлотта Кемп Мул, октябрь 1983 года
Кэти Ст.Джордж, октябрь 1981 года
Кэти Ст.Джордж, октябрь 1981 года
Лиза Мэттьюс, июнь 1991 года
Лиза Мэттьюс, июнь 1991 года
Моника Ст.Пьер, ноябрь 1979 года
Моника Ст.Пьер, ноябрь 1979 года
Рене Тенисон, июнь 1989 года
Рене Тенисон, июнь 1989 года
Кэндес Коллинс, декабрь 1979 года
Кэндес Коллинс, декабрь 1979 года
Кимберли Конрад Хефнер, август 1988 года
Кимберли Конрад Хефнер, август 1988 года
Модели с обложек «Плейбоя» 30-летней давности поучаствовали в интересном проекте
Фотографы Бен Миллер и Райан Лоури исполнили мечту многих женщин 80-90-х годов, показав, как выглядят сексуальные модели с обложек «Плейбоя» 20, 30 и 40 лет спустя. Хорошая новость: красотки тоже стареют. Плохая: возраст им к лицу.
В проекте участвовали семь самых ярких моделей, ставших девушками года: Кэти Ст.Джордж (1981), Шарлотта Кемп Мул (1983), Рене Тенисон (1990), Лиза Мэттьюс (1991), Кимберли Конрад Хефнер (1989), Кэндес Коллинс (1979), Моника Ст.Пьер (1979). Они в точности повторили свои позы, а визажисты и стилисты повторили их образы.
Фото: playboy.com