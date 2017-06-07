Фотографы Бен Миллер и Райан Лоури исполнили мечту многих женщин 80-90-х годов, показав, как выглядят сексуальные модели с обложек «Плейбоя» 20, 30 и 40 лет спустя. Хорошая новость: красотки тоже стареют. Плохая: возраст им к лицу.

В проекте участвовали семь самых ярких моделей, ставших девушками года: Кэти Ст.Джордж (1981), Шарлотта Кемп Мул (1983), Рене Тенисон (1990), Лиза Мэттьюс (1991), Кимберли Конрад Хефнер (1989), Кэндес Коллинс (1979), Моника Ст.Пьер (1979). Они в точности повторили свои позы, а визажисты и стилисты повторили их образы.

Фото: playboy.com