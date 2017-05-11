Сегодня, 11 мая, легендарная французская топ-модель и актриса Летиция Каста отмечает свое 39-летие. Профессия наложила отпечаток на ее отношение к собственной внешности: она не боится быть разной, не беспокоится, когда макияж или прическа старит ее.

@bettinarheims for #diormagazine Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta) Мар 19 2017 в 8:28 PDT

Она была блондинкой, шатенкой, брюнеткой, носила длинные и короткие волосы, причем большая часть экспериментов во внешности пришлась на зрелые годы. Тогда она избавилась от своих локонов и начала отращивать их заново. Такой мы видим ее сейчас:

Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)Окт 1 2016 в 12:21 PDT

Мы собрали ее образы разных времен, и воспользовавшись приложением FaceApp, попробвали представить, какой актриса и модель станет спустя 20-30 лет.

Для того, чтобы отсрочить старение, Летиция пользуется аптечной косметикой, которую ей прописывает дерматолог (другую ей не позволяют выбирать особенности кожи), или органическим маслом семян кактуса опунции, которое ей присылает друг с Корсики.

«Мой makeup-девиз: чем меньше — тем лучше. Наношу чуть-чуть бальзама для губ в уголки глаз и на веки, чтобы сделать взгляд сияющим. Вечером подвожу глаза черным карандашом. Румяна мне не нужны: бокал вина — и щеки становятся розовыми», — рассказывала она в интервью с ELLE.

Даже собственные недостатки она воспринимает как свои преимущества. «Небольшие изъяны во внешности, такие как мои зубы, делают меня особенной, не похожей на других моделей. Быть идеальной — скучно», — уверена она.

А как относитесь вы к таким особенностям как морщинки или неидеальная улыбка? Стремитесь ли их исправлять?

Фото: globallookpress.com, instagram.com