23 марта в жизни Марии Максаковой произошла трагедия. В Киеве был убит ее горячо любимый супруг, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков.

Сегодня ряд российских СМИ сообщили, что все его наследство, а это — дома, квартиры, и прочие активы — достались его первой семье. Имущество, которое предстояло разделить родственникам погибшего, примерно оценивалось в миллиард рублей, передает «Лайф». Но незадолго до смерти почти все Вороненков переписал на первую жену, опасаясь конфискации недвижимого имущества.

Первая семья депутата — это Юлия Вороненкова и их дети, 19-летний Николай и 16-летняя Ксения. У Марии остался один общий ребенок с Денисом, Иван. У нее есть двое детей от предыдущих отношений — Илья и Людмила. СМИ также сообщали о четвертой беременности женщины.

В числе недвижимости семье Вороненковых достались: два дома на четырех земельных участках в поселке Жаворонки на Рублевке, четырехкомнатная квартира площадью 226 квадратных метров в ЖК "Кунцево", трехкомнатная квартира в ЖК "Дом в Сокольниках", две квартиры в доме на Тверской улице.

Мария все еще может претендовать на одну треть (ок. 53 кв.метров) четырехкомнатной квартиры на улице Удальцова. Также ей были подарены мужем апартаменты в башне "Москва-Сити" за 100 миллионов рублей.

Фото: globallookpress.com