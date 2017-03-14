Андрей Малахов и Наталья Шкулева — очень гармоничная пара. Они оба влюблены в профессию и понимают друг друга с полуслова. Когда муж занят, а жене хочется праздника, например, то она с легкостью устраивает его себе сама, да еще и радует любимого — вместо того, чтобы обижаться на него. Сегодня Андрей опубликовал романтическое видео-отчет об одном из таких свиданий.

«Мягко скажем, с небольшим опозданием- видеоотчет о праздновании дня 8 Марта в номере отеля #ritzlondon , где много лет назад снимался фильм #nottinghill В роли @julia_roberts_official моя жена @natashashkuleva , которая и организовала себе такой подарок! Молодец! #снамивеселоностыдно #лондон», — написал он под ним.

Публикация от @malakhov007Мар 14 2017 в 12:34 PDT

Наталья в своем блоге показала один из самых трогательных моментов:

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva)Фев 14 2017 в 10:34 PST

«Познакомилась с парнем в #tinder. Пришла на свидание. Где-то его видела...он не брачный аферист?», — пошутила она.

Фото: instagram.com