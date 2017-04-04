Она поддерживала сестру после развода и нянчила ее собачек. Она стала одной из немногих, кто поздравил Ольгу Бузову с днем рождения и помог в продвижении ее бренда. Оказывается, с телевизионной знаменитостью Анну Бузову связывают не только родственные узы. Обе они лишились любимых людей почти одновременно, утверждают СМИ.

Свою последнюю фотографию с мужем сестра Ольги опубликовала накануне Нового Года.

Самые близкие рядом больше ничего и не надо @buzova86 @kos400. Я вас люблю всех с наступающим Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) Дек 31 2016 в 10:11 PST

На ней пара выглядит счастливой, но знающие все фанаты сестричек утверждают: она переживает кризис в отношениях с Константином. «Анечка, правда, что вы расстались с мужем?», — вопрошают они в соцсетях. Девушка оставляет эти реплики без комментариев.

«Что-то я совсем выпала из инста-мира, может, оно и к лучшему… Здесь столько грязи, сколько не каждый сможет вынести. #но #мывынесем #моякровинушка #моясестренка #тыиямыстобойоднойкрови #люблю #всегдарядом #лишьбынесорваться #лишьбынеотвечать #игнорироватьдопоследнего #рукичешутся #нонельзя #держусь #еледержусь», — поддерживала она Олю в сложный для нее период.

Логично было бы предположить, что насмотревшись на то, во что превратилась жизнь бывшей телеведущей после публичных выяснений отношений с Дмитрием Тарасовым, Аня решила избегать подобных разговоров. Либо, напротив, перестала выносить свою жизнь напоказ, как сделали это Юлия Высоцкая, Полина Гагарина, Анна Седокова и ряд разочаровавшихся в соцсетях звезд.

Фото: instagram.com