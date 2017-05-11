Характер Ларисы Гузеевой нельзя назвать простым. В эфире шоу «Давай поженимся!» 57-летняя ведущая не раз резко ставила на место женихов, невест и их родителей.

Тем острее ее поклонники реагируют на новости, касающиеся ее семьи.

Недавно артистка доказала, что поддерживает хорошие отношения со своими бывшими, более того — отцы ее детей часто общаются между собой, чем несказанно удивила фанатов. Они были восхищены сценкой: «Как это? Дома?», «Высокие Отношения!!!!», «Два хороших мужика», «Люди так удивляются, когда видят такую сплоченность и дружеские отношения. А собсна зачем удивляться?) Это правильно и должно быть нормой) Люди взрослые, делить нечего и некого!)», — комментировали они необычную фотографию.

Еще больше поклонники удивились отношениям Ларисы с невестой ее сына, Анной. Свой отпуск артистка провела в прекрасной девичьей компании — с ней и дочкой Ольгой. Дамы гуляли по паркам и музеям Берлина и Парижа. «Я сказала дочке: "Покажу тебе Париж, сделаю все, чтобы ты его полюбила. Ведь это — особенный город, в него либо влюбляешься навсегда, либо навсегда остаешься равнодушной". Это настоящее счастье — путешествовать именно в такой компании», — цитирует ее журнал «7Дней».

Мои девочки- Леля и Аня. Париж. Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 19 2017 в 2:30 PDT

«Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая. Мы давно приняли ее в свою семью. Георгию с ней очень повезло. А мне тем более!», — призналась звезда.

Анечка. Версаль. Счастье. Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 22 2017 в 1:48 PDT

Фото: instagram.com