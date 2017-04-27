Сегодня в блоге телеведущей Ларисы Гузеевой появился любопытный снимок. «Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает», — пояснила она.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Апр 27 2017 в 8:16 PDT

Подписчики были удивлены и восхищены этой сценкой. «Как это? Дома?», «Высокие Отношения!!!!», «Два хороших мужика», «Люди так удивляются, когда видят такую сплоченность и дружеские отношения. А собсна зачем удивляться?) Это правильно и должно быть нормой) Люди взрослые, делить нечего и некого!)», — пишут они.

Каха Толордава — второй муж Ларисы (Первый брак юной актрисы с ассистентом оператора фильма Ильей был неудачным из-за его пристрастия к наркотикам. — Прим.ред.). Они познакомилась на съемках в 1991 году в Тбилиси. Грузинский интеллигент владел несколькими языками, писал книги, снимался в небольших ролях. В 1992 году у них родился сын Георгий, за несколько дней до этого события пара посетила ЗАГС. Но семьей они пробыли недолго: актриса подала на развод.

Ресторатор Игорь Бухаров, от которого Лариса в 2000 году родила дочь Ольгу и за которого согласилась выйти замуж, когда ей исполнилось 40 лет, был ее давним другом. Они познакомились, когда ей было 18 лет, а ему — 17.

Сейчас оба мужчины находятся в дружеских отношениях. «Лариса, Вы мудрая женщина, сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, жить в мире и согласии — это большого стоит! Пример для многих из нас. Здоровья Вам, Вашим родным и близким», — восхищены подписчики.

Фото: instagram.com