Произошедший теракт в Санкт-Петербурге не оставил никого равнодушным. Многие звезды написали посты в своих блогах и выразили соболезнования. Ксения Собчак призналась, что трагедия могла коснуться ее напрямую. На сайте телеканала Джодь появилась запись, в которой Ксения рассказала, что несчастье могло случится с ее родной тетей.

«В это же время моя тетя, мамина сестра, была в 40 метрах под землей, в том самом перегоне метро. Через 10 минут после того, как ее поезд проехал «Техноложку», взорвалась бомба. Только эти десять минут отделили мою семью от большой человеческой трагедии», — поделилась она.

Ксения родилась в семь юриста Анатолия Собчака (мэр Петербурга с 1991 по 1996 год) в Санкт-Петербурге и прожила там до окончания учебы в СПбГУ. Родители ее мамы, Людмилы Нарусовой, и сестра мамы Лариса живут в центре северной столицы.

Фото: globallookpress.com