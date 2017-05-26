Кристина Орбакайте с мужем двое суток отмечают день ее рождения

Вчера, 25 мая, популярной певице Кристине Орбакайте исполнилось 46 лет. В честь этого события она устроила шикарную вечеринку в Лос-Анжелесе. «ЗдОрово, когда день рождения длится 48 часов!! Праздник только начинается», — написала она в блоге.

Для праздника стройная звезда выбрала эффектное платье из золотистой ткани с черным лифом и глубоким декольте. Кристину сопровождает любимый муж.

В ресторане Wolfgang Puck при пятизвездочном отеле Bel-Air самые близкие друзья артистки наслаждаются блюдами высокой кухни. Знаменитый австрийский шеф-повар Вольфган Пак, чьим хобби являются съемки в кино и на телевидении, виртуозно готовит запеченную в соли желтохвостую лакедру, салаты-коктейли из лобстеров, украшенное яркими овощами и желтой клубникой сочное мясо, авторские роллы, сложносочиненные десерты.

Изюминкой вечера стал торт, выполненный в форме сиреневых цветов. А открытка с поздравлением была сделана из шоколада.

Публикация от Kristina Orbakaite | Fan Page (@k_orbakaite)Май 26 2017 в 12:04 PDT

Фото: instagram.com