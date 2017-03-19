Его знают все: Брюс Уиллис покорил наши сердца в 90-х. А ведь сначала ему не везло: актеру немецкого происхождения после начала карьеры пришлось несколько лет играть в малоизвестных театрах и сериалах. Его все воспринимали больше как комика. Но ему повезло: «Крепкий орешек» стал его первым фильмом с главной ролью и принес мировую славу. После этого были «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и множество других, любимых нами фильмов.

В личной жизни Брюс всегда предпочитал женщин помоложе. Его первой женой стала Деми Мур. У них родилось три дочери, и брак продлился 11 лет. После расставания одной из самых известных и красивых пар Голливуда актер женился на модели Эмме Хеминг. Как и положено красивому мужчине в возрасте, он выбрал избранницу на 23 года моложе его. В этом браке у него снова рождались дочки, и сейчас у именинника 5 дочерей.

Сегодня Уиллису исполнилось 62 года. Выглядит он очень привлекательно. Благодаря генам и, конечно же, современной медицине, актер может прожить еще долгую жизнь. Мы узнали у портала in20years.com, как он будет выглядеть, например, на вручении кому-нибудь из молодых почетного Оскара в качестве приглашенной легенды.

Фото: globallookpress.com