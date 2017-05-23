Сегодня утром Интернет всколыхнула ужасная новость: вечером 22 мая Манчестере после концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. На данный момент известно имя террориста-смертника, им стал британский ливийский джихадист Салман Абеди. Его жертвами стали по меньшей мере 22 человека, среди погибших была восьмилетняя девочка.

Королева Великобритании отреагировала на трагедию минутой молчания, появившись на пороге Букингемского дворца вместе с принцем Филиппом. Она назвала событие «варварским поступком».

«Все мы были шокированы смертями и увечиями, которые имели место в Манчестере прошлой ночью. Эти люди, подростки, дети просто наслаждались концертом. Я хочу обратиться к каждому, кого затронуло это кошмарное событие, выразить мои глубочайшие соболезнования, особенно семьям и друзьям погибших и травмированных. Я хочу поблагодарить всех членов служб быстрого реагирования, которые показали профессионализм и заботу. Я восхищена тем, как жители Манчестера отреагировали — с добротой и участием — на этот варварский поступок», — сказала она.

Свои соболезнования жертвам теракта и их семьям выразили многие звезды кино и эстрады. Ариана Гранде находится в глубоком шоке. Она написала в свем блоге: «Я разбита. От всего сердца: мне очень жаль. У меня нет слов».

Социальные сети пестрят сегодня трогательными картинками, призванными выразить эмоции и показать, что весь мир скорбит вместе.

Слова поддержки также прозвучали в обращениях принца Чарльза и пресс-службы Кенсингтонского дворца (представителей принца Гарри, принца Уильяма и Кейт Миддлтон).

Фото: eastnews.ru, социальные сети