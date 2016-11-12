По словам очевидцев, сразу после того, как артистка закончила выступления и ушла со сцены, раздался громкий холопок рядом со входом на арену. В результате трагедии погибли около 20 человек, еще 59 получили тяжелые ранения. Британские власти считают, что инцидент был проведен смертником и в настоящее время рассматривают это как террористический акт.

После случившегося, местные жители поспешили помочь пострадавшим, предлагая приют тем, кто не может вернуться домой. К арене также были вызваны автобусы, а таксисты бесплатно вывозили посетителей концерта. В социальных сетях создан хэштег #MissinginManchester для тех, кто не нашел своих близких.

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Ноя 11 2016 в 10:24 PST

Выразить соболезнования поспешили многие голливудские звезды, в частности сама Ариана Гранде, которая буквально оказалась в центре происшествия. В своем блоге певица написала: «Я разбита. От всего сердца: мне очень жаль. У меня нет слов».

За несколько часов Twitter наполнился молитвами и словами соболезнований, которые знаменитости выражали всем, кто находился на арене в этот ужасный вечер, а также поддержали свою коллегу и ее поклонников.

Кети Перри: «Молюсь за всех на концерте @ ArianaGrande».

Тейлор Свифт: «Мои мысли, молитвы и слезы для всех тех, кого коснулась сегодняшняя трагедия в Манчестере. Я посылаю всю свою любовь.».

Публикация от Chris Evans (@teamcevans) Май 22 2017 в 8:17 PDT

Крис Эванс: «То, что произошло в Манчестере, не поддается пониманию. Мои мысли и молитвы со всеми, на которые влияет эта бессмысленная трагедия.».

Дуэйн Джонсон: «Наши молитвы и страсть к жертвам и их семьям участвовали в этой трагедии в Манчестере. Оставайся сильным.».

Райан Сикрест: «Ошеломленный новостями, поступающими из Великобритании ... мои мысли с поклонниками и семьями на шоу Арианы в Манчестере в Ариане».

Шер: «Мои молитвы направляю людям в Манчестере».

Риз Уизерспун: «Отправляю молитвы жителям Манчестера. Я убита горем за потерянные жизни и все семьи, которые сейчас страдают».

Селена Гомез: «Мои мысли и молитвы всем пострадавшим в Манчестере.».

Эллен Дедженерес: «Эта история так грустная и такая страшная. Отсылаю всю свою любовь в Манчестер.».

В социальных сетях уже появился символ трагедии, который разместила в своем Instagram певица Келли Роуленд. Скорбная черная лента украшена ушами зайца – фирменным знаком Арианы Гранде на розовом фоне.

Публикация от Kelly Rowland (@kellyrowland) Май 22 2017 в 8:23 PDT

«Для всех, кого коснулась сегодняшняя бессмысленная атака! Отправляйте свои молитвы!», - подписала Келли.

Мы искренне выражаем свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии!

Фото: instagram.com, globallookpress.com