Вчера в Букингемском дворце состоялась чайная вечеринка для семей, чьи близкие погибли на службе в Вооруженных силах Великобритании. Мероприятие посетили также члены Британской королевской семьи – Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри. Кейт выбрала для мероприятия вязаное кремовое платье с кружевным верхом марки See by Chloe. Платье герцогиня украсила кожаным ремнем в тон ткани, а из обуви выбрала замшевые туфли на плетеной танкетке от Monsoon. Поклонники Миддлтон обратили внимание, что это же платье Кейт надевала в Канаде на детский утренник.

Вместе с юными гостями вечеринки (а их было около 850) члены королевской семьи приняли участие в различных развлекательных мероприятиях. Так, например, Кейт поучаствовала в стрельбе воздушными шариками, наполненными водой.

Принц Гарри также веселился: например, он помогал маленькому мальчику в костюме Спайдермена крутить тарелку на палочке. Во время своей речи, обращенной к участникам чаепития, он заявил: «Мы здесь, чтобы праздновать!».

Следующее официальное мероприятие, в котором будет участвовать Кейт Миддлтон с супругом, состоится 7 июня. Пара посетит бельгийский Месен в честь памятных событий Первой мировой войны.

Фото: кадры из видео, globallookpress.com