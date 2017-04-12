Певица рассказала поклонникам, что помогает ей всегда быть в форме

Стройная и подтянутая 50-летняя Ирина Салтыкова до сих пор выглядит так же, как и 20 лет назад, когда впервые появилась на эстраде. Поклонники искренне восхищаются ее внешностью, и не перестают задавать вопросы о том, как ей удается сохранить молодость.

Артистка не скрывает секретов своей красоты. По словам Ирины, она никогда не сидела диетах, но строго придерживается правил здорового питания. А свою худобу объясняет хорошим генами. Однако певица все же уделяет немало времени уходу за собой: занимается спортом, много двигается и считает гастроли физкультурой.

Ко многим, излюбленным многими звездами, инъекциям и операциям, Салтыкова относится негативно. Как уверяет женщина, ей просто не нравится эффект от них. Зато Ирина ежедневно делает массаж лица и микротоковую терапию, которая помогает избежать морщин.

Вероятно, именно такой образ жизни помог Салтыковой выглядеть ровесницей ее 30-летней дочерьи Алисы.

Фото: Instagram